नेपाल में भयावह बाढ़ के बाद 400 से अधिक पर्यटक लापता

नेपाल में भयावह बाढ़ के बाद 400 से अधिक पर्यटक लापता, 100 से अधिक भारतीय

लेखन गजेंद्र 04:14 pm Aug 26, 202604:14 pm

क्या है खबर?

तिब्बत में ग्लेशियर झील के फटने से नेपाल के सीमाई रसुवा जिले में आई भयावह बाढ़ से बड़ी जनहानि की खबर सामने आ रही है। नेपाली मीडिया के मुताबिक, रसुवा क्षेत्र में 400 से अधिक पर्यटक संपर्क से बाहर हैं। इसमें कम से कम 93 नेपाली शामिल हैं और बाकी विदेशी हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिकमत सिंह के अनुसार, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। खोज और बचाव कार्य जारी है।