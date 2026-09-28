नेपाल के हिमलुंग हिमालयी बेस कैंप में हिमस्खलन; 4 की मौत, 8 लापता
क्या है खबर?
नेपाल के हिमलुंग हिमालयी शिखर पर हुए हिमस्खलन के बाद घटनास्थल से सोमवार को 2 और शव बरामद किए गए, जिससे मृतकों की संख्या 4 हो गई है। रविवार को नेपाल के 7,126 मीटर ऊंचे हिमलुंग हिमालय शिखर के बेस कैंप में हिमस्खलन हुआ था, जिससे वहां शरण लिए सहायक कर्मचारी और पर्वतीय गाइडों के तंबू दब गए थे। हिमस्खलन के बाद 22 नेपाली लोग लापता थे, जिसमें 10 से संपर्क हो चुका है। अभी 8 लोग लापता हैं।
हिमस्खलन
लापता की तलाश के लिए 14 सदस्यीय बचाव दल तैनात
हिमस्खलन की चपेट में आए मृतकों की पहचान छेबी भोटे, पासांग भोटे, बीरेंद्र गुरुंग और घन श्याम राय के रूप में हुई है।
नेपाल नेशनल माउंटेन गाइड एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर बताया कि गुरुंग और राय के शव सोमवार को बरामद किए गए, जबकि अन्य 2 के शव रविवार को मिले थे।
पर्वतारोहण अभियानों को रसद और अन्य सहायता प्रदान करने वाले लापता श्रमिकों और गाइडों की तलाश के लिए 14 सदस्यीय बचाव दल तैनात किया गया है।
बचाव
2 सप्ताह पहले रवाना हुआ था दल
हिमालयन हॉलिडेज और इमेजिन नेपाल ट्रेक एंड एक्सपेडिशन के करीब 2 दर्जन नेपाली पर्वतारोही और गाइड 2 सप्ताह पहले काठमांडू से हिमलुंग हिमालय के लिए रवाना हुए थे ताकि पर्वतारोहण के मौसम की तैयारी कर सकें।
वे पर्वतारोहण मार्ग पर काम कर रहे थे और बेस कैंप को तैयार कर रहे थे। तभी लगातार बारिश और बर्फबारी के बीच हिमस्खलन हुआ।
बता दें कि पर्वतारोही और गाइड को बचाने के लिए रविवार को काठमांडू से रवाना हुए थे।