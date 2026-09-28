नेपाल के हिमलुंग हिमालयी बेस कैंप में हिमस्खलन (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नेपाल के हिमलुंग हिमालयी बेस कैंप में हिमस्खलन; 4 की मौत, 8 लापता

लेखन गजेंद्र 05:57 pm Sep 28, 202605:57 pm

क्या है खबर?

नेपाल के हिमलुंग हिमालयी शिखर पर हुए हिमस्खलन के बाद घटनास्थल से सोमवार को 2 और शव बरामद किए गए, जिससे मृतकों की संख्या 4 हो गई है। रविवार को नेपाल के 7,126 मीटर ऊंचे हिमलुंग हिमालय शिखर के बेस कैंप में हिमस्खलन हुआ था, जिससे वहां शरण लिए सहायक कर्मचारी और पर्वतीय गाइडों के तंबू दब गए थे। हिमस्खलन के बाद 22 नेपाली लोग लापता थे, जिसमें 10 से संपर्क हो चुका है। अभी 8 लोग लापता हैं।