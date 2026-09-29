म्यांमार सेना ने विद्रोहियों के नियंत्रण वाले रखाइन क्षेत्र पर हवाई हमला किया, 49 मारे गए

अराकान सेना ने बताया कि दोपहर के आसपास एक लड़ाकू विमान ने स्थानीय बाजार के पास 2 बम गिराए, जिससे विक्रेता, खरीदार और राहगीर मारे गए।

समूह ने बताया कि घायल हुए 58 लोगों में 22 की हालत गंभीर है। रखाइन के वरिष्ठ बचाव अधिकारी वाई हुन आंग ने इसे रखाइन में हुए सबसे भीषण हवाई हमलों में एक बताया है।

यह बाजार क्षेत्र का मुख्य थोक व्यापार केंद्र था और राज्य से व्यापारियों और खरीदारों को आकर्षित करता था।