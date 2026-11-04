मोजतबा खामेनेई ने ट्रंप को आगाह किया, अगर हमला हुआ तो 'बहुत बड़ा' जवाब दिया जाएगा

मोजतबा खामेनेई ने ट्रंप को आगाह किया, अगर हमला हुआ तो 'बहुत बड़ा' जवाब दिया जाएगा

लेखन गजेंद्र 06:28 pm Nov 04, 202606:28 pm

क्या है खबर?

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने बुधवार को अमेरिका को चेतावनी दी कि ईरान किसी भी नए सैन्य हमले का कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर जवाब देगा। खामेनेई ने यह चेतावनी अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार को देखते हुए दी है। संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप चुनाव के बाद ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। खामेनेई ने कहा कि ईरान खुद को मजबूत करता रहेगा।