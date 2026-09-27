अमेरिकी हमलों में दोबारा बची थी मोजतबा खामेनेई की जान, मलबे से जिंदा निकाले गए

हैदरी ने कहा, "मोजतबा को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद भी दुश्मनों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तेहरान के 3 अस्पतालों पर बमबारी की गई। मोजतबा तीसरे अस्पताल में मौजूद थे और उन्हें मलबे से बाहर निकाला गया था।"

इस घटना के बाद से ही 56 वर्षीय मोजतबा किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं और तब से वे न तो सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए हैं और ना ही उनके बारे में कोई जानकारी सामने आई है।