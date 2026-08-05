दोस्त निर्मल पुरजा का शव वापस लाने के लिए जोखिम भरा अभियान शुरू करेंगे मिंगमा जी

दोस्त निर्मल पुरजा का शव वापस लाएंगे मिंगमा जी, जोखिम भरे बचाव अभियान का ऐलान

लेखन भारत शर्मा 12:05 pm Aug 05, 202612:05 pm

क्या है खबर?

नेपाल के मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुरजा (निम्सदाई) का शव पाकिस्तान की ब्रॉड पीक पर फंसा हुआ है, जिसे वापस लाने के लिए उनके दोस्त मिंगमा जी ने एक बेहद जोखिम भरा जमीनी मिशन शुरू करने का संकल्प लिया है। ब्रॉड पीक पर पिछले हफ्ते आए भीषण हिमस्खलन में निर्मल पुरजा समेत 10 पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी, जिनमें से कुछ के शव करीब 5,000 मीटर की ऊंचाई पर फंसे हुए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।