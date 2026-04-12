नाइजीरिया के योबे राज्य में सैन्य हवाई हमला, 200 लोगों की मौत की आशंका

नाइजीरिया के योबे राज्य में शनिवार रात एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। देश की वायुसेना ने आतंकियों को निशाना बनाने के लिए हवाई हमला किया, लेकिन बम लोगों से भरे एक बाजार पर गिरा। इस हमले में करीब 200 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। नाइजीरिया की वायुसेना ने बोको हराम के आतंकियों का पीछा करने के दौरान यह हमला किया था, लेकिन बम आम लोगों पर जा गिरा। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

हमला कैसे हुआ यह हमला? योबे के गेइदाम जिले के फुचिमेराम वार्ड के काउंसलर लावान जाना नूर गेइदाम ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि वायुसेना बोको हराम के आतंकियों का पीछा कर रही थी। उत्तर-पूर्व के जिल्ली इलाके में उन्हें आतंकी दिखे और उन्होंने हवाई हमला कर दिया, लेकिन बम जिल्ली के बाजार में खरीदारी में जुटे सैंकड़ों लोगों पर जा गिरा। उन्होंने बताया कि इस हमले में कम से कम 200 लोगों की मौत हुई है। यह बेहद दर्दनाक घटना है।

प्रभाव बोको में सबसे ज्यादा है बोको हराम का प्रभाव गेइदाम ने बताया कि जिल्ली बाजार नाइजीरिया के योबे राज्य में है। यह जगह बोर्नो राज्य की सीमा के पास है। यही वो इलाका है जहां बोको हराम का सबसे ज्यादा असर है। लोग वहां अपना रोजमर्रा का सामान खरीदने-बेचने आते हैं। उन्होंने बताया कि तीन अन्य स्थानीय लोगों और एक अंतरराष्ट्रीय राहत संस्था के अधिकारी ने भी इस हमले और मौतों की तादाद की पुष्टि की है। घायलों को योबे और बोर्नो राज्य के अस्पतालों में भेजा गया है।

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