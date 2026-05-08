मेक्सिको के मेला मैदान में लगी भीषण आग, 5 लोगों की मौत
क्या है खबर?
मेक्सिको के तबस्को राज्य में स्थित विलाहेरमोसा शहर में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां मैदान में लगे एक मेले में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब हजारों लोगों की भीषण मेले के एक संगीत कार्यक्रम में मौजूद थी। आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई और कई लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें भगदड़ दिख रही है।
हादसा
200 से अधिक स्टॉल जलकर खाक
मेक्सिको के एल पेस अखबार ने बताया कि संगीत कार्यक्रम बुधवार रात को शुरू हुआ था, जिसमें करीब 1.35 लाख लोग शामिल हुए थे। तबस्को के गर्वनर जेवियर मे ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि आग को बुझा लिया गया है प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक सहायता की योजना बनाई जा रही है। मेला मैदान में लगभग 200 स्टॉल जलकर खाक हो गए हैं। आपातकालीन अभियान के तहत आगंतुकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
कारण
आग लगने के कारणों की जांच शुरू
पुलिस का कहना है कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि यह शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। कानून प्रवर्तन एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के साथ व्यापारियों और व्यवसायों के लिए भी एक आर्थिक पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम की घोषणा की है। बता दें कि पिछले साल नवंबर में उत्तर-पश्चिमी शहर हर्मोसिलो के वाल्डो डिस्काउंट स्टोर में भीषण आग लगी थी, जिसमें 23 मौत हुई थी।
ट्विटर पोस्ट
आग का दृश्य
🇲🇽 A fire ripped through a fairground in Mexico, killing at least 5 people and turning festive family gatherings into a scene of chaos.— Alma Gentil (@Chinoy200096633) May 8, 2026
Flames spread fast, emergency teams rushed in to contain it, but the damage was already done.
sgtnews pic.twitter.com/BU8JViiYE0