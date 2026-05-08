मेक्सिको के मेला मैदान में लगी भीषण आग

मेक्सिको के मेला मैदान में लगी भीषण आग, 5 लोगों की मौत

लेखन गजेंद्र 12:48 pm May 08, 202612:48 pm

क्या है खबर?

मेक्सिको के तबस्को राज्य में स्थित विलाहेरमोसा शहर में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां मैदान में लगे एक मेले में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब हजारों लोगों की भीषण मेले के एक संगीत कार्यक्रम में मौजूद थी। आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई और कई लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें भगदड़ दिख रही है।