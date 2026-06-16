प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की G-7 शिखर सम्मेलन में मुलाकात हुई है (तस्वीर: फाइल)

प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की 16 महीने बाद हुई मुलाकात, G-7 की बैठक में मिले

लेखन भारत शर्मा 07:27 pm Jun 16, 202607:27 pm

क्या है खबर?

फ्रांस के एवियन शहर में मंगलवार से G-7 देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के विशेष निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 16 महीने बाद पहली मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। इसका मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है।