टेक्सास में वैलेरो तेल रिफाइनरी में हुआ भीषण विस्फोट, लोगों में मची अफरा-तफरी

अमेरिका के टेक्सास में पोर्ट आर्थर स्थित वैलेरो तेल रिफाइनरी में सोमवार को अचानक भीषण विस्फोट हो गया। इस विस्फोट से आसमान में धुएं गुबार उठे और आसपास के घर हिल गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जोरदार विस्फोट के बाद परिसर से तीव्र लपटें और घना धुआं उठता दिखाई दिया। ऑनलाइन साझा किए गए वीडियो में संयंत्र के कुछ हिस्सों में भीषण आग लगी हुई दिखाई दे रही है और आपातकालीन दल घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं।

कारण क्या है विस्फोट का कारण? शेरिफ जेना स्टीफंस ने अनुमान लगाया कि विस्फोट किसी औद्योगिक हीटर के कारण हुआ होगा। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक किसी भी हताहत की पुष्टि नहीं की है और न ही नुकसान की सीमा और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में कोई जानकारी दी है। वैश्विक ऊर्जा अनिश्चितता के मद्देनजर इस घटना ने संभावित आपूर्ति व्यवधानों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। व्यापक भू-राजनीतिक तनावों से इसके संबंध को लेकर ऑनलाइन अटकलें लगाई जा रही हैं।

ट्विटर पोस्ट यहां देखें घटना का वीडियो JUST IN: 🇺🇸 Explosion reported at Texas' largest oil refinery in Port Arthur. pic.twitter.com/jf98gvfJmw — Remarks (@remarks) March 24, 2026

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सुरक्षा उपाय लोगों को घर में रहने का आदेश जारी स्थानीय अधिकारियों ने रिफाइनरी के पास रहने वाले निवासियों के लिए आश्रय-गृह में रहने का आदेश जारी किया है। पोर्ट आर्थर आपातकालीन प्रबंधन अधिकारियों ने एक सार्वजनिक चेतावनी में कहा, "आसपास के सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैलेरो रिफाइनरी में हुए विस्फोट के मद्देनजर लोगों को घरों में ही रहने का आदेश दिया है।" वैलेरो ने पुष्टि की कि उसकी एक इकाई में आग लग गई थी, लेकिन सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं।

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