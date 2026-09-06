इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में हुआ भीषण विस्फोट, जकार्ता समेत 6 हवाई अड्डे बंद

देश की भूवैज्ञानिक एजेंसी के अनुसार, जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच सुंदर जलडमरूमध्य में स्थित इस ज्वालामुखी द्वीप में शुक्रवार से ही हलचल देखी जा रही थी।

रविवार तड़के स्थानीय समयानुसार सुबह 3:53 बजे यह ज्वालामुखी करीब 30 सेकंड तक फटा, जिसके बाद एजेंसी के कैमरों में वहां बहता लावा और भीषण आग की लपटें रिकॉर्ड हुईं।

हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सबसे नजदीकी इंसानी बस्ती यहां से 16 किलोमीटर दूर है।