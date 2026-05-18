मालदीव में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना के दौरान लापता 4 इतालवी गोताखोरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इटली के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि चारों शव मालदीव के एक द्वीपसमूह में पानी के नीचे एक समुद्री गुफा के अंदर फंसे हुए थे, जिनका बचाव दल ने पता लगाया है। इससे पहले, तलाशी अभियान को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद में फिर से शुरू किया गया।

अभियान क्या है मामला? गुरुवार को वावु एटोल में लगभग 164 फीट की गहराई पर स्थित समुद्री गुफाओं की खोज के प्रयास में 5 इतालवी नागरिक समुद्र में उतरे थे। उनके वापस न आने पर सैन्य गोताखोरों का 8 सदस्यीय दल खोज में भेजा गया। जब वे वापस आए तो उसमें एक सदस्य स्टाफ सार्जेंट मोहम्मद महधी नहीं लौटे। बाद में उनकी खोज में दोबारा गए गोताखोंरों को महधी पानी में बेहोश मिले और उनको मृत घोषित कर दिया गया।

जांच सिर्फ 98 फीट जाने की है अनुमति वावु एटोल में इतालवी नागरिकों को खोजने के लिए फिनलैंड और मालदीव के उच्च प्रशिक्षित गोताखोरों की एक संयुक्त टीम को भेजा गया था। इससे पहले 5 इतालवी गोताखोरों में एक का शव गुफा के बाहर ही मिल गया था, जो एक डाइविंग प्रशिक्षक था। बता दें कि मालदीव में मनोरंजन के लिए गोताखोरी की सीमा 98 फीट है। घटना के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भी शनिवार को तलाशी अभियान का जायजा लेने वावु एटोल पहुंचे थे।

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