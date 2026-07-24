लंदन: सऊदी अरब के राजकुमार की शराब और नशीली दवाओं के सेवन से हुई थी मौत

इनर वेस्ट लंदन कोरोनर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार, राजकुमार अब्दुल्ला ने 19 नवंबर को होटल में चेक-इन किया था। उन्हें आखिरी बार उनकी मृत्यु से एक शाम पहले CCTV कैमरे में जीवित देखा गया था, जब वे सिगरेट पीने के लिए बाहर निकले थे।

अगले दिन होटल के सफाईकर्मी ने उन्हें अपने कमरे के बाथरूम में फर्श पर पूरे कपड़े पहले हुए पड़ा देखा था। जांच के उन्हें घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया था।