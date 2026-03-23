लंदन में यहूदी समुदाय की 4 एंबुलेंस में आग लगाई गई, सामने आया ये कारण

घटना

वाहनों में रखे सिलेंडर फटे, 3 संदिग्धों की तलाश

द गार्डियन के मुताबिक, आग लगने से वाहनों में लगे कई सिलेंडर फट गए, जिससे पास की एक इमारत की खिड़कियां टूट गईं। अभी किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस अधीक्षक सारा जैक्सन ने कहा कि इस घटना से समुदाय में काफी चिंता पैदा होगी और अधिकारी तत्काल जांच करने के लिए घटनास्थल पर मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर वायरल CCTV फुटेज में 3 संदिग्ध वाहनों में आग लगाते दिखे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही हैं।