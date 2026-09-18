पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईंधन संकट के बीच लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की घोषणा की है

पाकिस्तान में ईंधन संकट के बीच लॉकडाउन जैसे हालात, जानिए सरकार ने क्या-क्या पाबंदियां लगाई

लेखन भारत शर्मा 05:20 pm Sep 18, 202605:20 pm

क्या है खबर?

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और वैश्विक स्तर पर तेल की बढ़ती कीमतों के चलते पाकिस्तान इस समय बेहद गंभीर ईंधन और गैस संकट से जूझ रहा है। इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश में कठोर 'मितव्ययिता उपायों' की घोषणा की है, जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन की याद दिलाते हैं। प्रधानमंत्री शरीफ ने साफ किया है कि महंगाई से निपटने के लिए सरकार और सक्षम लोगों को सबसे पहले बलिदान देना होगा।