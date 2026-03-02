इजरायली हमले में लेबनान में 31 लोग मारे गए, हिज्बुल्लाह के मिसाइल हमलों का दिया जवाब

हमला

140 से अधिक हुए हैं घायल

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इजरायल और हिज़्बुल्लाह में तनाव के बीच, दक्षिणी लेबनान और बेरूत को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमलों में 31 लोग मारे गए और 140 से अधिक घायल हुए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में लगभग 20 लोग मारे गए, जबकि दक्षिणी लेबनान में कम से कम 11 अन्य लोगों की मौत हुई है। हमलों में बेरूत में हिज्बुल्लाह के गढ़ दाहियेह सहित कई इलाकों को निशाना बनाया गया था।