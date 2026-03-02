लेबनान ने इजरायल पर हिज्बुल्लाह के हमले को अवैध बताया, सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया
क्या है खबर?
इजरायल पर हमला करने क बाद ईरान से जुड़े हिज्बुल्लाह समूह पर लेबनान सरकार सख्त हो गई है। सोमवार को लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने समूह की सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री सलाम ने एक बयान में कहा कि इजरायल पर हिज्बुल्लाह का रॉकेट और ड्रोन हमला अवैध था, जिसने जवाबी कार्रवाई को न्यौता दिया। उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह की सैन्य और सुरक्षा गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
हमला
सलाम ने हथियार सौंपने को कहा
सलाम ने बयान में कहा, "हम हिज्बुल्लाह की सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हैं और उसकी भूमिका को राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित रखते हैं। हम वैध संस्थानों के दायरे से बाहर लेबनानी क्षेत्र से शुरू किए किसी भी सैन्य या सुरक्षा अभियान को अस्वीकार करते हैं।" उन्होंने लेबनान की सेना से इस तरह के किसी भी हमले को रोकने की मांग की है। साथ ही, हिज्बुल्लाह से हथियार सौंपने को कहा है। उन्होंने इजरायल से बातचीत की प्रतिबद्धता जताई है।
हमला
हिज्बुल्लाह ने खामेनेई की हत्या के विरोध में किया था हमला
लेबनानी सशस्त्र समूह हिज्बुल्लाह ने सोमवार को कहा था कि उसने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए इजरायल पर रॉकेट-ड्रोन हमला किया था। उसने कहा कि यह हमला "लेबनान और उसके लोगों की रक्षा में और बार-बार होने वाली इजरायली आक्रामकता के जवाब में" किया गया था। इसके बाद इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर जवाबी बमबारी की, जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए और 149 लोग घायल हो गए।