अमेरिका-ईरान में शांति समझौते पर लेबनान में जश्न (फाइल तस्वीर)

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने पर लेबनान में जश्न, सड़कों पर उतरे लोग

लेखन गजेंद्र 09:25 am Jun 15, 202609:25 am

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर लड़ाई को समाप्त करना शामिल है, जिसकी घोषणा के बाद लेबनान में जश्न का माहौल छा गया। राजधानी बेरूत समेत कई जगह लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए और झंडे लहराते, गाड़ियों के हॉर्न बजाते और खुशी मनाते हुए देखे गए। समझौते की घोषणा सबसे पहले मध्यस्थ पाकिस्तान ने, फिर अमेरिका और ईरान ने की। समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे।