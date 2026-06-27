शोएब अख्तर के भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए लश्कर-ए-तैयबा के आंतकी

प्रतिक्रिया

पहलगाम हमले पर भारत की प्रतिक्रिया

पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, जिसमें रावलपिंडी से लेकर सुक्कुर तक के प्रमुख आतंकी शिविरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों से लश्कर और अन्य आतंकी संगठन हिल गए। कसूरी ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देना जारी रखा। इस साल की शुरुआत में वीडियो में उसने धमकी दी थी कि जमीन, हवा या समुद्र में दुश्मन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।