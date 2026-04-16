लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सदस्य आमिर हमजा को लाहौर में मारी गई गोली, हालत गंभीर
लेखन गजेंद्र
Apr 16, 2026 12:19 pm
क्या है खबर?
पाकिस्तान के लाहौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संस्थापक सदस्य आमिर हमजा को गोली मार दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमजा को एक न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर गोली मारी गई है। वह अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत गंभीर है। पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। उनको गोली किसने मारी, इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
LeT co-founder Amir Hamza admitted after serious injury at home in Lahore.#Lashkar_e_Taiba #Terrorism pic.twitter.com/WFKiqjH8rZ— The Tatva (@thetatvaindia) May 21, 2025