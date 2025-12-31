किरिबाती और न्यूजीलैंड में हो गया नए साल का आगाज, आतिशबाजी के साथ 2026 का स्वागत
क्या है खबर?
दुनिया के कई देश नए साल 2026 के लिए रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 2 देशों ने 9 घंटे पहले ही नए साल का स्वागत कर दिया है। सबसे पहले नया साल किरिबाती देश के छोटे से द्वीप किरीतिमाती में पहुंचा। प्रशांत महासागर में स्थित इस द्वीपीय देश में जश्न शुरू हो गया है। इसके बाद न्यूजीलैंड के चैथम आइलैंड में जश्न मनाया गया, जो अपने स्थानीय समय से 45 मिनट आगे रहता है।
नया साल
किरिबाती कहां है?
किरिबाती हवाई के दक्षिण और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में है। यह देश 33 छोटे एटोल्स यानी कोरल से बने द्वीपों से मिलकर बना है। यह द्वीप करीब 4,000 किलोमीटर तक फैला है। किरिबाती को 1979 में ब्रिटेन से आजादी मिली और यहां की आबादी 1.16 लाख बताई जाती है। किरिबाती हवाई के पास भले हो, लेकिन यह एक दिन आगे है। इसलिए 1994 में यहां के टाइम जोन में बदलाव किया गया था, ताकि सभी द्वीपों पर एक तारीख रहे।
जश्न
न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जश्न
न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में देश की सबसे ऊंची इमारत (240 मीटर) स्काई टॉवर से आतिशबाजी का प्रदर्शन करके 2026 का स्वागत किया गया। करीब 17 लाख लोगों की आबादी वाले ऑकलैंड में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में उत्सव शुरू होने से 18 घंटे नया साल मना लिया जाता है। यहां 5 मिनट तक लगभग 3,500 आतिशबाजी छोड़ी गई। बारिश और संभावित तूफान की आशंका के चलते न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में कई कार्यक्रम रद्द हैं।
ट्विटर पोस्ट
न्यूजीलैंड में नए वर्ष का स्वागत
Happy New Year New Zealand! New Zealand is already in 2026, here's the fireworks display in Auckland! #NewYear pic.twitter.com/nf1bSR8THn— Untoz (@Untozx) December 31, 2025