न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में स्काई टॉवर पर आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया

किरिबाती और न्यूजीलैंड में हो गया नए साल का आगाज, आतिशबाजी के साथ 2026 का स्वागत

लेखन गजेंद्र 05:12 pm Dec 31, 202505:12 pm

क्या है खबर?

दुनिया के कई देश नए साल 2026 के लिए रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 2 देशों ने 9 घंटे पहले ही नए साल का स्वागत कर दिया है। सबसे पहले नया साल किरिबाती देश के छोटे से द्वीप किरीतिमाती में पहुंचा। प्रशांत महासागर में स्थित इस द्वीपीय देश में जश्न शुरू हो गया है। इसके बाद न्यूजीलैंड के चैथम आइलैंड में जश्न मनाया गया, जो अपने स्थानीय समय से 45 मिनट आगे रहता है।