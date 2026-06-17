फ्रांस में G-7 कार्यक्रम स्थल के पास खालिस्तानी गिरफ्तार, मोदी के काफिले में बाधा की कोशिश

गिरफ्तार

वीडियो में खालिस्तानियों को ले जाती दिखी पुलिस

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें फ्रांस पुलिस खालिस्तानियों को मौके से गिरफ्तार कर ले जाती दिख रही है। पुलिस ने अभी तक प्रदर्शन करने वाले आरोपियों पर किसी तरह का आऱोप नहीं लगाया है। वे G-7 सम्मेलन स्थल से कुछ दूरी पर सड़क पर अवरोध पैदा करने की फिराक में थे। बता दें, फ्रांस में सम्मेलन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। यहां अमेरिका और यूरोप समेत कई देशों को प्रमुख नेता जुटे हैं।