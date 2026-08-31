अमेरिका के कैलिफोर्निया में अनिला (बीच में) के ऊपर अपनी दोस्त अंजना और मैरी मैथ्यू की हत्या आरोप है (फाइल तस्वीर)

अमेरिका के कैलिफोर्निया में केरलम की 2 महिला दोस्तों की हत्या, तीसरी दोस्त गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 04:47 pm Aug 31, 202604:47 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के कैलिफोर्निया में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां केरलम की रहने वाली 2 महिला दोस्तों की साजिश के तहत हत्या कर दी गई, जिसका आरोप उनकी तीसरी दोस्त पर लगा है। मृतक महिलाओं की पहचान त्रिशूर में मुदिक्कोड निवासी 35 वर्षीय अंजना और तिरुवनंतपुरम के केशवदासपुरम निवासी 40 वर्षीय ऐन मैरी मैथ्यू के रूप में हुई है। पुलिस हिरासत में ली गई तीसरी कोट्टायम की निवासी 32 वर्षीय अनिला हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है।