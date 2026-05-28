केन्या में बालिका आवासीय स्कूल में भीषण आग लगने से 16 छात्राओं की मौत

केन्या में बालिका आवासीय स्कूल में भीषण आग, 16 छात्राओं की जलकर मौत

लेखन गजेंद्र 07:02 pm May 28, 202607:02 pm

क्या है खबर?

पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां के एक बालिका आवासीय स्कूल में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 16 छात्राओं की मौत हुई है। हादसा मध्य केन्या के गिलगिल क्षेत्र में स्थित उतुमिषी गर्ल्स स्कूल में हुआ, जो राजधानी नैरोबी से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। शिक्षा मंत्री जूलियस मिगोस ने बताया कि घटना में स्कूल के 79 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 71 पूरी तरह ठीक हैं।