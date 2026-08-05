बांग्लादेश में हसीना के तख्तापलट की बरसी पर 'जुलाई जन-विद्रोह' स्मारक का उद्घाटन किया गया है

बांग्लादेश में हसीना के तख्तापलट की बरसी पर 'जुलाई जन-विद्रोह' स्मारक का हुआ उद्घाटन, सुरक्षा बढ़ाई

लेखन भारत शर्मा 05:36 pm Aug 05, 202605:36 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के तख्तापलट और उनके देश छोड़कर भारत भागने की बरसी पर बुधवार को देश भर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक विशेष 'जुलाई जन-विद्रोह' स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यह संग्रहालय वर्ष 2024 के सरकार-विरोधी प्रदर्शनों में मारे गए पीड़ितों की याद में तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने हसीन का आधिकारिक निवास रहे गणभवन में इस संग्राहलय का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है।