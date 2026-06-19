अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान समझौते की आलोचना पर बेंजामिन नेतन्याहू को संदेश दिया

ईरान समझौते की आलोचना पर वेंस का नेतन्याहू को संदेश, कहा- ट्रंप इजरायल के इकलौते सहयोगी

लेखन गजेंद्र 12:59 pm Jun 19, 202612:59 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ हुए समझौते की आलोचना करने पर इजरायल नेताओं को निशाने पर लिया और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नेतन्याहू के मंत्रिमंडल के भीतर कुछ लोग समझौते की आलोचना कर रहे हैं। वेंस ने कहा कि इजरायल को यह समझना चाहिए की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो एकमात्र नेता हैं, जो इजरायल को पसंद करते हैं।