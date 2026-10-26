चीन के साथ रिश्तों को मजबूत करने वाले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फुकुदा का निधन

चीन के साथ रिश्तों को मजबूत करने वाले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फुकुदा का निधन

लेखन गजेंद्र 02:42 pm Oct 26, 202602:42 pm

क्या है खबर?

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री यासुओ फुकुदा का 90 साल की उम्र में टोक्यो में निधन हो गया। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका अंतिम संस्कार सिर्फ परिवार के करीबी सदस्यों के लिए निजी तौर पर किया गया है। हालांकि, बाद में एक सार्वजनिक मेमोरियल सर्विस आयोजित होगा। प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने उनके निधन पर कहा कि वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर जापान की स्थिति साफ की।