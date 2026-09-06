लेबनान में इजरायली हवाई हमलाें में 4 लोगों की मौत हो गई है

लेबनान में इजरायली हवाई हमला, 2 महिलाओं सहित 4 नागरिकों की मौत

लेखन भारत शर्मा 05:50 pm Sep 06, 202605:50 pm

क्या है खबर?

लेबनान के दक्षिणी हिस्से में रविवार को हुए इजरायली हवाई हमलों में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन मौतों की की पुष्टि की है। हवाई हमलों में अलग-अलग स्थानों पर कुल 20 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। इजरायल ने इन हमलों को जवाबी कार्रवाई बताया है, जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों को निशाना बनाना था जहां से हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर ड्रोन दागे थे।