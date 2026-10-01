फ्लाईदुबई के साहसी भारतीय पायलट स्मित मच्छार को सम्मानित करेगा इजरायल

अजार ने कहा, "वह वाकई एक महान नायक हैं। और भारत और इजरायल इस युद्ध में महान साझेदार हैं। हम उन्हें सम्मानित करने का कोई न कोई तरीका जरूर निकालेंगे।"

राजदूत ने कहा कि पायलट के कार्यों की गूंज पूरे इजरायल में सुनाई दी है, और देश के नेतृत्व के साथ-साथ आम लोगों ने भी उनके साहस की सराहना की है।

अज़ार ने कहा, "इजरायल अपने दोस्तों को नहीं भूलता, खासकर उनको जो संकट के समय साथ खड़े होते हैं।"