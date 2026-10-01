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फ्लाईदुबई के साहसी भारतीय पायलट स्मित मच्छार को सम्मानित करेगा इजरायल
फ्लाईदुबई के साहसी भारतीय पायलट स्मित मच्छार को सम्मानित करेगा इजरायल

फ्लाईदुबई के साहसी भारतीय पायलट स्मित मच्छार को सम्मानित करेगा इजरायल

लेखन गजेंद्र
Oct 01, 2026
03:43 pm
क्या है खबर?

दुबई से तेल अवीव की फ्लाईदुबई उड़ान में 174 यात्रियों की जान बचाने वाले साहसी भारतीय पायलट स्मित मच्छार को इजरायल सम्मानित करेगा। भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने गुरुवार को इंडिया टुडे से कहा कि इजरायल लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी फ्लाईदुबई की उड़ान में साहस के लिए कैप्टन स्मित माछचर को सम्मानित करेगा। उन्होंने घायल होने के बाद भी लोगों को बचाने के लिए भारतीय पायलट को 'महान नायक' बताया।

सम्मान

इजरायल में सुनाई दे रही वाहवाही

अजार ने कहा, "वह वाकई एक महान नायक हैं। और भारत और इजरायल इस युद्ध में महान साझेदार हैं। हम उन्हें सम्मानित करने का कोई न कोई तरीका जरूर निकालेंगे।"

राजदूत ने कहा कि पायलट के कार्यों की गूंज पूरे इजरायल में सुनाई दी है, और देश के नेतृत्व के साथ-साथ आम लोगों ने भी उनके साहस की सराहना की है।

अज़ार ने कहा, "इजरायल अपने दोस्तों को नहीं भूलता, खासकर उनको जो संकट के समय साथ खड़े होते हैं।"

पोस्ट

दूतावास ने एक्स पर भी पोस्ट किया

इजरायली दूतावास ने एक्स पर लिखा, 'साहस की कोई सीमा नहीं होती। मुश्किल घड़ी में कैप्टन मच्छार और अन्य लोगों की बहादुरी हमें हमारे लोगों के बीच के गहरे रिश्ते की याद दिलाती है- यह रिश्ता हिम्मत, एकजुटता और इंसानियत की ताकत में साझे विश्वास पर बना है। हम कैप्टन का धन्यवाद देते हैं। उनकी बहादुरी मिसाल है कि भारत-इजरायल जरूरत के समय साथ हैं। हम कैप्टन मच्छार के जल्द और पूरी तरह ठीक होने की कामना करते हैं।'

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