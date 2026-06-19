अमेरिका-ईरान समझौते के बाद भी इजरायल का लेबनान पर हमला जारी

अमेरिका-ईरान समझौते के बाद भी इजरायल का लेबनान पर हमला जारी, 16 की मौत

लेखन गजेंद्र 11:37 am Jun 19, 202611:37 am

क्या है खबर?

फ्रांस में अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय समझौते के बाद भी इजरायल का लेबनान पर हमला जारी है। उसने नबातीह जिले में भीषण बमबारी की है, जिसमें 16 लोग मारे गए हैं। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी (NAA) ने दक्षिणी लेबनान के नबातीह जिले में इजरायल के हमलों को सबसे भीषण हमलों में से एक बताया है। एजेंसी के मुताबिक, इजरायली सेना ने रात भर हवाई हमलों के जरिए कई घरों को निशाना बनाया है।