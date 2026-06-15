इजरायली मंत्री अमेरिका-ईरान समझौते पर भड़के, कहा- ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता

बयान

काट्ज ने क्या कहा?

काट्ज ने एक बयान में कहा, "प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मैं एक स्पष्ट नीति का नेतृत्व कर रहे हैं जो यह निर्धारित करती है कि इजरायली सेना लेबनान, सीरिया और गाजा में सुरक्षा क्षेत्रों में बिना किसी समयसीमा के मौजूद रहेगा, ताकि वहां से सीमा और इजरायली समुदायों को जिहादी तत्वों से बचाया जा सके।" काट्ज का कहना है कि सुरक्षा क्षेत्रों को स्थानीय निवासियों से खाली कराया जाएगा और सभी आतंकी ढांचे नष्ट होंगे, हमलों का जवाब दिया जाएगा।