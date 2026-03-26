इजरायल का दावा- ईरानी IRGC नौसेना प्रमुख अलीरेजा तंगसिरी की हमले में मौत

रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को ईरान ने इजरायल के तेल अवीव समेत अन्य रिहायशी इलाकों पर 2 घंटे के अंदर करीब 4 मिसाइल दागी है, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं। लेबनान ने भी इजरायल पर कई ड्रोन दागे हैं। दूसरी तरफ, इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने बताया कि दक्षिणी लेबनान में बुधवार रात को हिज्बुल्लाह आतंकवादियों के साथ हुई गोलीबारी में एक IDF जवान की मौत हुई है। इसके अलावा 2 सैनिक घायल हुए हैं।

जलमार्ग

होर्मुज को लेकर बौखलाया हुआ है अमेरिका और इजरायल

ईरान ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिका और यूरोपीय देशों के अलावा उसके खिलाफ युद्ध में शामिल सभी सहयोगियों के लिए बंद कर दिया है, जिससे अमेरिका और इजरायल बौखलाए हुए हैं। ईरान ने गुरुवार को भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और तुर्की समेत अपने अन्य मित्र देशों को संकरे समुद्री मार्ग से आवाजाही की अनुमति दी है। अमेरिका होर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल संकट को लेकर चिंतित है। यहां से वैश्विक ईंधन का पांचवां हिस्सा गुजरता है।