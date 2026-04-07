इजरायल ने ईरान के लोगों को अगले 12 घंटे तक ट्रेन और ट्रैक से दूर रहने की चेतावनी दी

इजरायल की ईरान को बड़ी चेतावनी, अगले 12 घंटे तक ट्रेन और ट्रैक से दूर रहें

लेखन गजेंद्र 01:14 pm Apr 07, 202601:14 pm

क्या है खबर?

इजरायल ने ईरान के लोगों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। उसने बड़े हमले की संभावना जताते हुए सभी लोगों से अगले 12 घंटे में रेलवे ट्रेन से दूर रहने की अपील की है। इजरायली सेना ने अपने फारसी एक्स अकाउंट में लिखा कि ट्रेनों में और रेलवे लाइनों के आस-पास आपकी उपस्थिति आपके जीवन को खतरे में डाल सकती है। बता दें कि अमेरिका ने भी ईरान को मंगलवार रात 9 बजे तक अल्टीमेटम दिया है।