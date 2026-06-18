युद्ध विराम के बीच इजरायली बलों ने गाजा शहर पर हमला किया

युद्ध विराम के बीच इजरायली बलों ने गाजा शहर पर हमला किया, 3 लोगों की मौत

लेखन गजेंद्र 08:38 pm Jun 18, 202608:38 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते की शर्त का उल्लंघन करते हुए इजरायल ने गुरुवार को फिलिस्तीन के गाजा शहर पर भीषण हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, इजरायली हमले में गाजा शहर की मुख्य उमर अल-मोख्तार सड़क पर ड्रोन से एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले, इजरायली गोलीबारी में युद्धग्रस्त एन्क्लेव तट पर एक मछुआरा और दक्षिणी खान यूनिस के पास एक महिला घायल हुई थी।