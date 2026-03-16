इजरायल ने तेहरान में अयातुल्लाह अली खामेनेई के विमान को नष्ट किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

इजरायल का दावा- तेहरान हवाई अड्डे पर अयातुल्लाह अली खामेनेई के विमान को तबाह किया

लेखन गजेंद्र 02:59 pm Mar 16, 202602:59 pm

क्या है खबर?

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच इजरायल ने दावा किया है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के विमान को नष्ट कर दिया है। इजराइली रक्षा बलों (IDF) ने कहा कि उसकी वायु सेना ने रात भर मेहराबाद हवाई अड्डे पर हमला किया है। IDF ने इसे ईरान की क्षेत्रीय समन्वय क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण झटका बताया है। हालांकि, अभी ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की है।