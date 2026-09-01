पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को एकांत कारावास में न रखने का आदेश

डॉन अखबार के मुताबिक, कोर्ट ने इमरान और बुशरा के बीच मुलाकात कराने का निर्देश दिया। साथ ही, जेल नियमों के तहत उनके परिवारों से मिलने देने की अनुमति देने को कहा है।

कोर्ट ने कहा कि जेल प्रशासन इमरान और उनके बेटों की फोन पर बात करा सकता है। अगर बातचीत की रिकॉर्डिंग राजनीतिक उपयोग के लिए हो तो उसे बंद कर दिया जाए।

कोर्ट ने इमरान को रोजाना अखबार-किताबें उपलब्ध कराने और चिकित्सा सुविधा देने को कहा है।