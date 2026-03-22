क्या डोनाल्ड ट्रंप की सेहत बिगड़ रही है? वायरल वीडियो ने खड़े किए कई सवाल

क्या डोनाल्ड ट्रंप की सेहत बिगड़ रही है? वायरल वीडियो ने खड़े किए कई सवाल
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एयर फोर्स वन की सीढ़ियों से सावधानीपूर्वक उतरते नजर आ रहे हैं। इसके बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर नई बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता उनकी गतिविधियों का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं और उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं क्या वास्तव में ट्रंप की सेहत बिगड़ रही है।
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वीडियो में कैसी दिख रही है ट्रंप की हालत?
ट्रंप के 21 मार्च को फ्लोरिडा पहुंचने के दौरान रिकॉर्ड किया गया यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें ट्रंप को रेलिंग को पकड़े हुए और विमान की सीढ़ियों से एक स्थिर लेकिन सावधानीपूर्वक गति से उतरते हुए देखा जा सकता है। जमीन पर उरतने से पहले वह बीच में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। कुछ लोगों ने उनके संयमित कदमों में बेचैनी के संकेत देखे, जबकि अन्य ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना बताकर खारिज कर दिया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
WATCH: Here’s Donald Trump getting off Air Force One to go golfing in Florida while the war in IRAN continues!— Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) March 20, 2026
What do you notice here?
pic.twitter.com/xSvkkJR5Sx
प्रतिक्रिया
लोगों ने ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर क्या दी प्रतिक्रिया?
एक यूजर ने वीडियो के साथ लिखा, 'वाह! ट्रंप सचमुच बूढ़े, थके हुए और बिखरे हुए दिख रहे हैं। वे एयर फोर्स वन की सीढ़ियों से मुश्किल से उतर पा रहे हैं!' कुछ अन्य लोगों ने बताया कि इस तरह की गतिविधि नियमित हो सकती है, हालांकि वीडियो अटकलों को हवा देने के लिए काफी था। हाल के महीनों में ट्रंप की शारीरिक बनावट पर बढ़ती चर्चा के बीच यह नया वीडियो सामने आया है।
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अन्य वीडियो में भी खराब दिखी ट्रंप की हालत
एक समारोह से सामने आए एक अन्य वीडियो के बाद यह चर्चा और तेज हो गई, जिसमें ट्रंप को बैठने से पहले खुद को संभालते हुए दिखाया गया था। वीडियो में वह दोनों हाथों से एक मेज को पकड़ते हैं और खुद को एक कुर्सी पर बिठाते हैं, घुटने मोड़ते समय उसका चेहरा क्षण भर के लिए तनावग्रस्त हो जाता है। हालांकि, यह क्षण केवल कुछ सेकंड तक ही चला, लेकिन इसे व्यापक रूप से साझा किया गया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें दूसरा वीडियो
BREAKING: TRUMP STRUGGLES TO SIT DOWN IN THE CHAIR pic.twitter.com/rq5LSQvtRs— Express News (@ExNewsHD) March 20, 2026