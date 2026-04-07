ईरान में मानव श्रृंखला क्यों बना रहे लोग? (फाइल तस्वीर)

ट्रंप की धमकी के बाद बातचीत की कोशिशें रुकी, ईरान में लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला

लेखन Manoj Panchal 09:07 pm Apr 07, 202609:07 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खोलने के लिए दी गई समयसीमा खत्म होने वाली है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि "आज रात पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है।" इस बयान के बाद ईरान में हलचल तेज हो गई और इलाम शहर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर मानव श्रृंखला बनाई। बता दें, ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की कोशिशें रोक दी हैं। वह अब युद्धविराम वार्ता में शामिल नहीं होगा।