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ट्रंप की धमकी के बाद बातचीत की कोशिशें रुकी, ईरान में लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला
ईरान में मानव श्रृंखला क्यों बना रहे लोग? (फाइल तस्वीर)

ट्रंप की धमकी के बाद बातचीत की कोशिशें रुकी, ईरान में लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला

लेखन Manoj Panchal
Apr 07, 2026
09:07 pm
क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खोलने के लिए दी गई समयसीमा खत्म होने वाली है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि "आज रात पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है।" इस बयान के बाद ईरान में हलचल तेज हो गई और इलाम शहर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर मानव श्रृंखला बनाई। बता दें, ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की कोशिशें रोक दी हैं। वह अब युद्धविराम वार्ता में शामिल नहीं होगा।

सुरक्षा 

पावर प्लांट्स की सुरक्षा पर जोर

यह प्रदर्शन अमेरिका की ओर से पावर प्लांट्स और पुलों पर संभावित हमलों की चेतावनी के जवाब में किया गया है। इलाम शहर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने हाथों में हाथ डालकर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने ईरानी झंडे और नेताओं की तस्वीरें भी थामीं। इस बीच ईरान ने मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान को सूचित किया है कि वह अब युद्धविराम वार्ता में शामिल नहीं होगा।

ट्विटर पोस्ट

पल पर बनी मानव श्रृंखला

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ट्विटर पोस्ट

पावर प्लांट के चारों ओर बनी मानव श्रृंखला

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चेतावनी 

ट्रंप की सख्त चेतावनी

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गईं तो बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि एक ही रात में ईरान की बिजली व्यवस्था और पुलों को पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह टकराव दशकों पुराने विवाद का अंत हो सकता है और स्थिति बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुकी है।

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