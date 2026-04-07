ट्रंप की धमकी के बाद बातचीत की कोशिशें रुकी, ईरान में लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खोलने के लिए दी गई समयसीमा खत्म होने वाली है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि "आज रात पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है।" इस बयान के बाद ईरान में हलचल तेज हो गई और इलाम शहर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर मानव श्रृंखला बनाई। बता दें, ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की कोशिशें रोक दी हैं। वह अब युद्धविराम वार्ता में शामिल नहीं होगा।
सुरक्षा
पावर प्लांट्स की सुरक्षा पर जोर
यह प्रदर्शन अमेरिका की ओर से पावर प्लांट्स और पुलों पर संभावित हमलों की चेतावनी के जवाब में किया गया है। इलाम शहर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने हाथों में हाथ डालकर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने ईरानी झंडे और नेताओं की तस्वीरें भी थामीं। इस बीच ईरान ने मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान को सूचित किया है कि वह अब युद्धविराम वार्ता में शामिल नहीं होगा।
ट्विटर पोस्ट
पल पर बनी मानव श्रृंखला
JUST IN: 🇮🇷 Iranians form human chain on Ahvaz's White Bridge to protect key infrastructure. pic.twitter.com/1CqZcCXraK— BRICS News (@BRICSinfo) April 7, 2026
ट्विटर पोस्ट
पावर प्लांट के चारों ओर बनी मानव श्रृंखला
🚨 BREAKING: Iran is now forming HUMAN CHAINS in front of a power plant in Kazerun in a bid to dissuade President Trump’s strikes come 8PM— Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 7, 2026
They even invited children to attend.
This is evil and disgusting. Iran views their people as meat shields! pic.twitter.com/44N4tMhOQZ
चेतावनी
ट्रंप की सख्त चेतावनी
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गईं तो बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि एक ही रात में ईरान की बिजली व्यवस्था और पुलों को पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह टकराव दशकों पुराने विवाद का अंत हो सकता है और स्थिति बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुकी है।