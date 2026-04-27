ईरानी सांसद ने पाकिस्तानी मध्यस्थता की विश्वसनीयता पर उठाया सवाल, कहा- ट्रंप हितों की तरफ झुकाव

ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता रेजाई ने एक्स पर लिखा, ' पाकिस्तान हमारा एक अच्छा दोस्त और पड़ोसी है, लेकिन बातचीत के लिए वह एक उपयुक्त मध्यस्थ नहीं है। उसमें मध्यस्थता के लिए जरूरी विश्वसनीयता की भी कमी है। वे हमेशा ट्रंप के हितों का ध्यान रखते हैं और अमेरिकियों की इच्छा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते।' रेजाई ने कहा कि एक मध्यस्थ को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए।

बयान

पाकिस्तान के अंदर हिम्मत नहीं- सांसद

रेजाई ने उदाहरण बताते हुए लिखा कि पाकिस्तान दुनिया को यह बताने को तैयार नहीं कि अमेरिका ने पहले उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया था, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गया। पाकिस्तान यह भी नहीं कहता कि लेबनान के मुद्दे या रोकी गई संपत्तियों के संबंध में अमेरिकियों ने कुछ वादे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। रेजाई ने लिखा, 'एक मध्यस्थ को निष्पक्ष होना चाहिए, न कि हमेशा किसी एक पक्ष की ओर झुका हुआ।'