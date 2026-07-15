अमेरिकी नाकाबंदी के विरोध में ईरान ने खुद को शांति समझौते से अलग किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिकी नाकाबंदी के विरोध में ईरान ने खुद को शांति समझौते से अलग किया

लेखन गजेंद्र 10:47 am Jul 15, 202610:47 am

क्या है खबर?

अमेरिका की सेना द्वारा लगातार ईरानी ठिकानों पर हो रहे हमले और ईरानी बंदरगाहों पर एक बार फिर नाकाबंदी शुरू किए जाने के बाद ईरान शांति समझौता तोड़ने का विचार कर रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने अमेरिका पर समझौता ज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से अब बंधा नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य पर पूर्ण युद्धकालीन नियंत्रण रखेगा।