अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए इजरायल में सैन्य विमान तैनात करने की तैयारी शुरू की

ईरान ने दी 'निर्णायक समय' की चेतावनी, अमेरिका ने इजरायल में की विमान तैनाती की तैयारी

लेखन भारत शर्मा 05:58 pm Jul 18, 202605:58 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य गतिरोध अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। ईरान द्वारा 'जीरो ऑवर' (निर्णायक समय) की चेतावनी दिए जाने के बाद क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों के महत्वपूर्ण विस्तार पर विचार किए जाने के मद्देनजर अमेरिका ने अब इजरायल को दर्जनों अतिरिक्त हवाई ईंधन भरने वाले विमान भेजने की तैयारी शुरू कर दी है।