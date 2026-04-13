अमेरिका की नाकाबंदी के बाद ईरान की चेतावनी, कहा- खाड़ी में कोई बंदरगाह सुरक्षित नहीं

अमेरिका द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले सभी जहाजों नाकाबंदी करने की घोषणा के बाद ईरान ने बड़ी चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने कहा, "खाड़ी और ओमान सागर में बंदरगाहों की सुरक्षा या तो सबके लिए है या किसी के लिए नहीं। ईरान के क्षेत्रीय जल पर संप्रभुता का प्रयोग करना एक प्राकृतिक अधिकार है।"

दावा IRGC ने अमेरिकी नाकाबंदी को बताया समुद्री डकैती IRGC ने कहा, "शत्रु देशों से संबद्ध जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि अन्य जहाज तेहरान के नियमों के तहत आवागमन कर सकते हैं। ईरान युद्ध के बाद भी जलडमरूमध्य को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी तंत्र को सख्ती से लागू करेगा।" बयान में आगे कहा गया है, "अपराधी अमेरिका द्वारा अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में समुद्री आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंध अवैध हैं और यह एक तरह की डकैती के समान हैं।"

नाकाबंदी अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर लगाई नाकाबंदी अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने कहा कि वह सोमवार को दोपहर 2 बजे (GMT) से नाकाबंदी शुरू करेगी। यह नाकाबंदी इन बंदरगाहों में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले सभी देशों के जहाजों पर लागू होगी। हालांकि, गैर-ईरानी बंदरगाहों के बीच यात्रा करने वाले जहाजों को गुजरने की अनुमति होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान को टोल चुकाने वाले जहाजों को सुरक्षित मार्ग नहीं मिलेगा और किसी भी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी।

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