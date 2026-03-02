पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन के बाद अमेरिकी दूतावास में कामकाज बंद किया गया

पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन के बाद वीजा से जुड़ा कामकाज बंद

लेखन गजेंद्र 12:03 pm Mar 02, 202612:03 pm

क्या है खबर?

ईरान में अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले के खिलाफ पाकिस्तान में भी विरोध दिख रहा है। इसे देखते हुए अमेरिकी दूतावास में वीजा संबंधित कार्यों को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर बताया कि अमेरिका वीजा और अमेरिकन सिटीजन सर्विसेज के लिए कामकाज सोमवार को बंद रहेगा। इसके अलावा कराची और लाहौर में अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास में सभी साक्षात्कार रद्द कर दिए गए हैं। सेवा बहाली की जानकारी नहीं दी गई है।