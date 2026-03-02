अमेरिका ने कुवैत में तीन F-15 लड़ाकू विमान गिरने की बात कबूली, ये बताया कारण

बयान

अमेरिकी सेना ने क्या कहा?

CENTCOM ने जारी बयान में कहा, "1 मार्च को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के समर्थन में उड़ान भर रहे 3 अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल विमान कुवैत के ऊपर गलती से हुई गोलीबारी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गए। विमानों को कुवैती वायु रक्षा बलों ने गलती से मार गिराया। सभी 6 पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए। उनकी हालत स्थिर है। कुवैत ने घटना को स्वीकार किया है। हम कुवैती रक्षा बलों के प्रयासों और उनके समर्थन के लिए आभारी हैं।"