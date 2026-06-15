ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम पर जारी किया बयान, जानिए क्या कहा

शर्त

दूसरे पक्ष को MoU के अनुसार पूरी करनी होगी जिम्मेदारी

परिषद ने आगे लिखा, "समझौतों के आधार पर, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध और सैन्य ऑपरेशन आज रात से हमेशा के लिए खत्म होंगे। इसके अलावा, ईरान के खिलाफ नौसेना नाकाबंदी तुरंत और पूरी तरह खत्म होगी। MoU पर आधिकारिक हस्ताक्षर शुक्रवार, 19 जून को होंगे। आखिरी समझौते के लिए बातचीत तब तक टाली जाएगी जब तक दूसरा पक्ष MoU के अनुसार अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं करता। ईरान, पाकिस्तान और कतर सरकार की कोशिशों की तारीफ करता है।"