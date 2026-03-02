सऊदी अरब की अरामको तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, आग लगने के बाद बंद

आग

रिफाइनरी में आग लगी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रास तानूरा के संयंत्र में एक छोटी सी आग लगी थी, लेकिन उस पर तुरंत काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि ड्रोन हमले के बाद इसमें आग लगी थी। हालांकि, समय रहते उस पर उचित कार्रवाई की गई। बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक इस रिफाइनरी में किसी के हताहत होने या बड़े पैमाने पर नुकसान होने की कोई खबर नहीं है।