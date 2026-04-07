ईरान ने अमेरिका के सामने शांति वार्ता के लिए शर्तें रखी, होर्मुज को लेकर ये कहा

शर्त

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान की क्या है शर्त?

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने स्थायी शांति वार्ता के लिए कुछ पूर्व शर्तें रखी हैं, जिनमें हमलों को तुरंत रोकना शामिल है। इसके अलावा उसने अमेरिका से गारंटी मांगी है कि वह हमले दोहराएगा और उसके देश में हमलों से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देगा। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए शुल्क मांगने की अनुमति मांगी है, जो जहाज के प्रकार, उसके माल और प्रचलित परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग होगा।