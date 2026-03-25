ईरान ने युद्धविराम के बदले शर्तें रखीं, अमेरिका को खाड़ी देशों से हटाना होगा सैन्य अड्डा

शर्त IRGC तय करेगा बातचीत की शर्तें रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की स्थिति और शर्तें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) की ओर से तय की जाएगी, जो ईरान में मजबूत स्थिति में है। रिपोर्ट में अरब और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि ईरान की कड़ी मांगों के कारण समझौता मुश्किल हो सकता है और संघर्ष बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि राजनयिक संदेशों का आदान-प्रदान वाशिंगटन-तेहरान के बजाय क्षेत्रीय मध्यस्थों के माध्यम से हुआ है।

शर्तें ईरान ने ये रखी शर्तें ईरानी प्रतिनिधियों ने मांग की है कि खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अड्डे बंद हो, ईरान पर हुए हमलों के लिए वित्तीय मुआवज़ा मिले, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क वसूलने की अनुमति मिले, जैसे मिस्र की स्वेज नहर को है। इसके अलावा हमले दोबारा शुरू न करने, ईरान समर्थित लेबनानी मिलिशिया हिज़्बुल्लाह पर इज़राइली हमलों का अंत, ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाना शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों ने इन मांगों को "हास्यास्पद और अवास्तविक" बताया है।

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