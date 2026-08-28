ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेज़ाई ने डोनाल्ड ट्रंप के छोटे बेटे बैरन ट्रंप की हत्या की साजिश को नकारा

ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के छोटे बेटे बैरन ट्रंप की हत्या की साजिश को नकारा

लेखन गजेंद्र 12:02 pm Aug 28, 202612:02 pm

क्या है खबर?

ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेज़ाई ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे छोटे बेटे बैरन ट्रंप की हत्या की संभावित साजिश के दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह झूठी खबर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा गढ़ी गई है और झूठ से नेतन्याहू ने ट्रंप को चकमा दिया है। लेबनान के अल मनार टीवी पर साक्षात्कार में रेजाई ने कहा कि नेतन्याहू ने ट्रंप को डराने के लिए धमकी का इस्तेमाल किया था।