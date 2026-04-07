मोजतबा खामेनेई शासन के फैसलों से दूर हैं।

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की हालत गंभीर, इस शहर में इलाज जारी

लेखन Manoj Panchal 02:58 pm Apr 07, 202602:58 pm

क्या है खबर?

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के शहर कोम में उनका इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि वह बेहोश हैं और किसी भी फैसले में शामिल नहीं हो पा रहे। यह पहली बार है जब उनकी जगह सार्वजनिक हुई है। तेहरान से करीब 140 किमी दूर कोम को शिया इस्लाम का धार्मिक केंद्र माना जाता है।